Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Поединок за чемпионский пояс прошел в Лос-Анджелесе. Выявления победителя ждать не пришлось долго: бой был остановлен уже на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко пропустил удар американца, упал, тут же Бейдер пошел на добивание, и рефери решили бой прекратить.

Таким образом, боец из США одержал победу над Емельненко нокаутом.

Теперь в активе 42-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 38 побед и шесть поражений. По пути к финалу россиянин победил американцев Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

Поединок против Бейдера, вероятно, стал последним для Федора Емельяненко в профессиональной карьере.

Что касается 35-летнего Бейдера, у него теперь 27 побед и пять поражений. До финального поединка он добрался, победив своих соотечественников Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона.