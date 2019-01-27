Гандболисты сборной Дании впервые выиграли чемпионат мира

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сборная Дании по гандболу завоевала золото чемпионата мира среди мужчин.

В финальном матче, прошедшем в датском Хернинге, она нанесла поражение национальной команде Норвегии. Результат встречи – 31:22.

Таким образом, датская сборная впервые в истории стала чемпионом мира. До этого наивысшим ее достижением на первенствах планеты было серебро (трижды).

Обладателем бронзы ЧМ-2019 стала команда Франции, в матче за третье место со счетом 26:25 переигравшая Германию.

Сборная России участие в турнире принимала, однако из борьбы выбыла уже после первого группового раунда. В утешительном раунде она уступила матч за 13-е место команде Катара – 28:34.