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Сборная России лишилась шансов попасть в следующую стадию ЧМ по гандболу

Ей нужно было попасть в тройку лучших в своей группе, но не удалось

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по гандболу, не успев сыграть матч последнего, пятого тура стартового этапа чемпионата мира, лишилась шансов на выход во второй групповой раунд турнира.

Это стало известно после того как сборная Бразилии в матче группы А нанесла поражение соперникам из команды Южной Кореи (35:26) и гарантировала себе место в первой тройке. В случае победы над действующими чемпионами мира, французами в четверг, россияне по очкам догонят Бразилию. Однако будут уступать ей по дополнительному показателю, а именно – по результату в очном противостоянии: ранее Бразилия одолела Россию в четвертом туре соревнования.

Сейчас у сборной Бразилии шесть очков, команда занимает третье место в группе А; у россиян, сыгравших на матч меньше, - четыре. Российская команда – на четвертом месте. В следующую стадию выходят по три лучшие команды каждой из групп.

Матч Франция – Россия начнется в 22:30 мск.

Чемпионат мира проходит в Германии и Дании.

Турнирный путь россиян на ЧМ

Россияне начали турнирный путь ничьей с Сербией (30:30). Затем они выиграли у Южной Кореи (34:27), и эта к настоящему моменту осталась единственной на турнире. В третьем туре сборная России сыграла вничью с одним из фаворитов турнира, командой Германии (22:22). В следующем матче она уступила Бразилии (23:25).

В последний раз сборная России выигрывала ЧМ по гандболу в 1997 году в Японии. Спустя два года в Египте она стала серебряным призером и с тех пор медалей больше не завоевывала.

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Теги: гандбол

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