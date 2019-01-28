Футболист английской премьер-лиги перешел в "Ростов"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) объявил о приобретении норвежского полузащитника Матиаса Нормана.

"Достигнуто соглашение с клубом АПЛ (английской премьер-лиги – ИФ) "Брайтон энд Хоув Альбион" по трансферу 22-летнего игрока", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Футболист выступал за "Брайтон" с лета 2017 года. Ранее он играл за ряд норвежских клубов. В прошлом сезоне был арендован норвежским "Мольде", где играл вместе с Бьорном Сигурдарсоном – исландским игроком, который сейчас также является игроком "Ростова".

В 18 матчах за норвежский клуб Норман забил один мяч и сделал четыре голевых передачи. Выступал за молодежную сборную Норвегии.