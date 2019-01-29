Полузащитник "Зенита" Паредес перешел в ПСЖ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Футболист петербургского "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру во французском ПСЖ, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
В свою очередь ПСЖ отмечает, что контракт с аргентинским полузащитником подписан до лета 2023 года.
Сумма трансфера не называется, однако ранее L'Equipe утверждал, что сделка обойдется парижанам в 47 млн евро.
Леандро Паредес продолжит карьеру в "ПСЖ"!— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) January 29, 2019
Спасибо за все, Лео! Gracias!
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