Полузащитник "Зенита" Паредес перешел в ПСЖ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Футболист петербургского "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру во французском ПСЖ, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В свою очередь ПСЖ отмечает, что контракт с аргентинским полузащитником подписан до лета 2023 года.

Сумма трансфера не называется, однако ранее L'Equipe утверждал, что сделка обойдется парижанам в 47 млн евро.