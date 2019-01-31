Российские спортсмены выступят европейских играх под флагом РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские спортсмены выступят под национальным флагом на европейском юношеском фестивале и европейских играх, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"На европейском олимпийском юношеском фестивале все будут участвовать под флагами, в том числе отстраненные федерации, имею ввиду в первую очередь ВФЛА. Они будут представлены на юношеском олимпийском фестивале и европейских играх в Минске под национальным флагом и в форме национальной олимпийской команды России", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

Европейские игры в 2019 году пройдут в Минске с с 21 по 30 июня, Европейский юношеский фестиваль - в Сараево с 9 по 16 февраля.