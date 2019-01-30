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В ИААФ направлены 166 заявок на выступление россиян нейтральном статусе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассматривает 179 заявок от российских спортсменов на участие в турнирах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в нейтральном статусе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА.

"По состоянию на утро 30 января в ВФЛА всего пришло 179 заявок. 166 заявок отправлено в ИААФ", - заявил собеседник агентства.

21 января ИААФ одобрила 42 заявки от россиян на участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Были приняты заявки Марии Ласицкене (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Алены Маминой (спринт), Виктора Бутенко (метание диска), Тимофея Чалого (бег с барьерами), Данилы Данилова (метание молота) и других.

Членство ВФЛА в ИААФ приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

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Теги: легкая атлетика, ИААФ, ВФЛА

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