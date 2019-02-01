Российский футболист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) на четыре года дисквалифицировал защитника Ивана Ершова за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), футболист отстранен "на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА"".

Срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2018 года.

В нынешнем сезоне 39-летний Ершов не играет в профессиональной команде, а в сезоне-2017/18 был задействован в составе клуба "Псков-747", который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий по значимости дивизион в российском футболе). В составе тульского "Арсенала" ранее он успел поиграть в премьер-лиге.

В октябре 2018 года сообщалось, что одна из проб, взятая в ходе соревновательного контроля у участника матча первенства Профессиональной футбольной лиги дала положительный результат. Как сообщала пресс-служба РФС, проба "показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний)".

Имя спортсмена и его клубная принадлежность тогда указана не была.