В МИД РФ прокомментировали внесенный в Конгресс США законопроект "имени Родченкова"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают внесенный на днях в Конгресс США проект "закона имени Родченкова" попыткой противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам.

"Хотелось бы надеяться, что американские законодатели задумаются о недопустимости смешивать спорт и политику. Это было бы разрушительно для международного движения", - говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с рассмотрением в Конгрессе США "закона имени Родченкова".

Проект "закона имени Родченкова" на днях был очередной раз внесен в Конгресс США.

"Подается так, что он якобы преследует благородную цель борьбы с использованием допинга в мировом спорте. На самом деле речь идет о новой попытке противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам", - заявили в связи с этим в российском дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, "авторы законопроекта не скрывают, что поводом для его повторного рассмотрения стал налаженный в последнее время конструктивный диалог ВАДА с профильными российскими организациями". "Американские политики, напротив, явно стараются превратить спорт в еще одну сферу жесткой конфронтации с Россией", - считают на Смоленской площади.

"Похоже на анекдот"

"Предусмотренные документом сомнительные правовые новшества, включая привлечение к уголовной ответственности в США участников международных соревнований, проходящих в других странах, вызывают недоумение не только в российском, но и в мировом спортивном сообществе. Почти анекдотично выглядит положение, по которому особо тяжкая ответственность - до 10 лет тюремного заключения - наступает в тех случаях, когда использование запрещенных препаратов приводит к проигрышу американских атлетов. Такое впечатление, что зарубежным спортсменам рекомендуют не только быть внимательными с медикаментами, но и подумать, стоит ли вообще соревноваться с американцами, поскольку они могут пожаловаться своим властям, а те - завести уголовное дело без особых оснований, просто "по подозрениям"", - говорится в комментарии.

В МИД РФ считают это "неприкрытым ничем подыгрыванием американских законодателей собственным атлетам".

Помимо того, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "бросается в глаза нежелание дать адекватную оценку громким разоблачениям последнего времени, связанным с масштабным и систематическим использованием допинга в самих США".

"Не менее одиозным выглядит присвоение законопроекту имени Родченкова, известная деятельность которого разрушила профессиональную карьеру многих честных спортсменов", - добавили в МИД РФ.

Информатор Родченков

Родченков ранее стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

В отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в настоящее время расследуется два уголовных дела в Следственном комитете - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Тем временем, как заявил "Интерфаксу" 19 февраля адвокат Алексей Скляренко, МВД расследует в отношении Родченкова уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). При этом обвинение заочно ему предъявлено только по 201-й и 234-й статьям, отметил защитник.

Российские правоохранительные органы намерены добавиться его экстрадиции в РФ из США, где он, по некоторым данным, находится в настоящий момент.