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Наставник женской сборной РФ по гандболу Трефилов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Кубани" и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов пропустит ближайший матч краснодарской команды в Кубке ЕГФ из-за госпитализации, сообщает пресс-служба клуба.

"Еще перед домашней игрой с "Безансоном" Евгений Васильевич почувствовал себя нехорошо. Проведенное обследование выявило у наставника проблемы с сердцем. Однако Евгений Васильевич, несмотря на требования врачей, не пропустил домашнюю игру и руководил командой на площадке. С сегодняшнего дня Евгений Трефилов находится в больнице под наблюдением выдающегося хирурга-кардиолога Владимира Порханова. Главному тренеру предстоит пройти углубленное обследование и какое-то время побыть под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

"Гандбольный клуб "Кубань" обращается ко всем болельщикам и любителям гандбола сплотиться в эти дни и пожелать Евгению Васильевичу крепкого здоровья. Слова поддержки помогут наставнику быстрее вернуться к работе", - говорится в заявлении.

Трефилов работает в "Кубани" с 2016 года. Предыдущие его клубы – "Лада", "Звезда", "Астраханочка" - выигрывали чемпионаты России. А с женской сборной страны он неоднократно выигрывал крупные международные соревнования – Олимпиаду-2016, чемпионат мира (2001, 2005, 2007, 2009).

Теги: гандбол, Евгений Трефилов

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