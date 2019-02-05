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Спорт КХЛ-2018/19

"Спартак" обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение "ХК Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся на "ЦСКА-Арене" во вторник, завершился со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "красно-белых".

Таким образом, "Спартак" набрал 64 очка и занимает шестое место в Западной конференции (КХЛ). Победа над сочинской командой гарантировала москвичам участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2019.

Кроме этого, в Казани "Ак Барс" разгромил нижегородское "Торпедо" - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). За победителей дважды отличился трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Теги: хоккей, КХЛ

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