Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил рекорд результативности среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В первом периоде проходящего сейчас в Вашингтоне матча против "Ванкувера" он отметился результативной передачей, после чего в его активе за карьеру в НХЛ стало 1180 (644+536 по системе "гол+пас") очков. Таким образом, Овечкин опередил на 1 балл предыдущего российского рекордсмена, Сергея Федорова (483+696), игравшего в НХЛ с 1990 по 2009 годы. При этом Овечкин провел в НХЛ 1055 матчей, Федоров – 1248.

It might be a goal for @TJOshie77, but it's @ovi8 with yet another milestone. pic.twitter.com/86pLLKvGKX — NHL (@NHL) February 6, 2019

Самым результативным игроком в истории НХЛ является Уэйн Грецки – 2857 (894+1963) очков, которые он набрал в 1487 матчах. Знаменитый канадец завершил карьеру в 1999 году.

Из ныне действующих игроков НХЛ наилучший показатель у канадца Джо Торнтона ("Сан-Хосе"): 1453 (407+1046) очка в 1537 матчах.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", в составе которого в сезоне-2017/18 выиграл Кубок Стэнли. Во время локаута в сезоне-2012/13 играл в "Динамо".

Сергей Федоров начал карьеру в минском "Динамо", в составе которого играл в 1985-1986 годах. После этого до 1990 года защищал цвета московского ЦСКА, а с 1990 по 2003 выступал в клубе НХЛ "Детройт". Здесь он трижды выиграл Кубок Стэнли – в 1997, 1998 и 2002 годах. После "Детройта" за океаном он играл в "Анахайме" (2003-2005), "Коламбусе" (2005-2008) и "Вашингтоне" (2008-2009). С 2009 по 2012 годы он был игроком магнитогорского "Металлурга", в 2013 году выступал за ЦСКА, после чего завершил игровую карьеру.