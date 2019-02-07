Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 50-е место, тогда как 2018 год завершила двумя строчками выше (в январе рейтинге не обновлялся).

Первая десятка рейтинга изменений не претерпела. Возглавляет его Бельгия, а в топ-10, помимо нее, входят Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

Наибольшего прорыва в рейтинге достигла сборная Катара. Выиграв Кубок Азии-2019, она поднялась сразу на 38 строчек и теперь занимает 55-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у сборной КНДР - на 12 ступеней. Теперь она - на 121-м месте.