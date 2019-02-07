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IBU разрешил российской биатлонистке Рассказовой выступать за сборную Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил бывшей российской биатлонистке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины, сообщает Федерация биатлона Украины.

"Сегодня в адрес Федерации биатлона Украины пришло письмо IBU о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой", - говорится в сообщении федерации в четверг.

Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).

Рассказова ранее представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU. Также участвовала в чемпионатах мира среди юниоров.

Теги: биатлон

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