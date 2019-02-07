Россия - Финляндия. Онлайн

Сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура
Если вы дочитали интервью, ознакомим вас с составом сборной России на игру!
Есть состав на матч!— Хоккей России (@russiahockey) February 7, 2019
Шведские хоккейные игры, 🇷🇺 VS 🇫🇮
Стартовое вбрасывание в 19:30 по мск: https://t.co/ZjJLUgu0SW pic.twitter.com/8p9eIt7S4F
Нападающего ЦСКА Кирилла Капризова среди участников шведского этапа Еврохоккейтура-2018/19. Но разве это помешает разместить здесь ссылку на интервью, которое я, Владимир Нардин, взял у него?
Позади - два этапа Еврохоккейтура: финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала
На втором месте идет, кстати, Финляндия - 10 очков. На третьем - Швеция (7), на четвертом - Чехия (5)
Сейчас сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура - и тоже, наверное, правильно делает. В ее активе 14 очков.
Афиша к матчу!
🔥 Мы знаем, что вы тоже ждали! Наша национальная сборная стартует на Шведских хоккейных играх — встречаемся с финнами.— Хоккей России (@russiahockey) February 7, 2019
Сегодня в Ярославле будет жарко!
Подробнее 👉🏻 https://t.co/rF2nUJZRaH pic.twitter.com/O3lElNghWI
Начало игры - 19:30 по московскому времени.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Финляндии. Игра пройдет в рамках Хоккейных игр Beijer - очередного этапа Еврохоккейтура. Но состоится матч в России - это вынесенная в Ярославль игра. Так принято (переносить из одной страны в другую) тот или иной матч Евротура. Разумеется, матча с участием хозяев турнира никуда не переносят. И правильно, наверное, делают.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!