Россия - Финляндия. Онлайн

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Финляндии. Игра пройдет в рамках Хоккейных игр Beijer - очередного этапа Еврохоккейтура. Но состоится матч в России - это вынесенная в Ярославль игра. Так принято (переносить из одной страны в другую) тот или иной матч Евротура. Разумеется, матча с участием хозяев турнира никуда не переносят. И правильно, наверное, делают.