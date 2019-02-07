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Россия - Финляндия. Онлайн

Российские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа Евротура

Россия - Финляндия. Онлайн
Игровой эпизод матча Россия - Финляндия, прошедшего на Кубке Первого канала в Петербурге в декабре 2018 года
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура

Если вы дочитали интервью, ознакомим вас с составом сборной России на игру!

Нападающего ЦСКА Кирилла Капризова среди участников шведского этапа Еврохоккейтура-2018/19. Но разве это помешает разместить здесь ссылку на интервью, которое я, Владимир Нардин, взял у него?

Позади - два этапа Еврохоккейтура: финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала

На втором месте идет, кстати, Финляндия - 10 очков. На третьем - Швеция (7), на четвертом - Чехия (5)

Сейчас сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура - и тоже, наверное, правильно делает. В ее активе 14 очков.

Афиша к матчу!

Начало игры - 19:30 по московскому времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Финляндии. Игра пройдет в рамках Хоккейных игр Beijer - очередного этапа Еврохоккейтура. Но состоится матч в России - это вынесенная в Ярославль игра. Так принято (переносить из одной страны в другую) тот или иной матч Евротура. Разумеется, матча с участием хозяев турнира никуда не переносят. И правильно, наверное, делают.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

Теги: хоккей, Еврохоккейтур

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