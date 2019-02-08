ЦСКА победил "Реал" в Евролиге

Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Российские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа Евротура Подробнее

Судьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитов Подробнее

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх

Дополнительные условия для снятия ограничений с ПКР будут объявлены 15 марта Подробнее

6 февраля 03:58

Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Сделав голевую передачу в игре с "Ванкувером", он набрал 1180-е очко и обошел Сергея Федорова, игравшего в НХЛ до 2009 года Подробнее

5 февраля 16:26

Моуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налогов

Будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, он не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ Подробнее

5 февраля 16:18

"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы

При этом другой фигурант дела о хулиганстве - Александр Кокорин - включен в заявку "Зенита" Подробнее

3 февраля 09:50

Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO