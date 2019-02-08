ЦСКА победил "Реал" в Евролиге

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА добился победы над мадридском "Реалом" в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая на столичной арене "Мегаспорт" в пятницу, завершилась со счетом 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком встречи стал французский защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 21 очко.
Российский клуб сравнялся с "Реалом" по очкам - у обеих команд по 51 баллу, они делят 2-3 места. На первом месте находится турецкий "Фенербахче" (54 балла).