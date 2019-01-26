ЦСКА победил "Барселону" в Евролиге

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над испанской "Барселоной" в матче 20-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 84:76 (20:20, 24:21, 19:20, 21:15) в пользу армейцев.

Теперь у ЦСКА 45 очков, команда продолжает занимать третье место в турнирной таблице. На первом месте находится турецкий "Фенербахче" (54 балла), на втором – испанский "Реал" (48). "Барселона" – на шестой строчке (33).

Ранее свой матч провел еще один российский участник Евролиги – подмосковный клуб "Химки". Дома он уступил германской "Баварии" – 60:71 (28:10, 12:15, 10:21, 10:15).

В турнирной таблице "Химки" занимают 13-е место, у команды 21 балл. "Бавария" – на седьмом месте (30).