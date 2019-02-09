Сборная России проиграла Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура

Российские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа Евротура Подробнее

Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Сделав голевую передачу в игре с "Ванкувером", он набрал 1180-е очко и обошел Сергея Федорова, игравшего в НХЛ до 2009 года Подробнее

Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

5 февраля 16:26

Моуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налогов