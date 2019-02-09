Сборная России проиграла Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Швеции в матче второго тура третьего, шведского этапа Евротура.
Матч, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:2) в пользу шведов. В их составе голы провели Микаэль Линдквист, Эмиль Рарссон, Исак Лундстрем и Фредрик Хендемарк. В составе сборной России голы провели Анатолий Никонцев и Илья Михеев.
Несмотря на поражение, российская сборная сохраняет лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.