Спорт

Швеция - Россия. Онлайн

В Стокгольме проходит матч второго тура шведского этапа Еврохоккейтура

Швеция - Россия. Онлайн
Хоккеист сборной России Дмитрий Кагарлицкий
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Россияне лидируют в общем зачете Еврохоккейтура

20'

А вот и перерыв! До встречи во втором периоде, товарищи!

19'

Последние 60 секунд периода пошли

18'

Обменялись атаками соперники

17'

Какая-то вялотекущая игра сейчас идет(

15'

Ворота сборной России сегодня защищает Игорь Бобков. Он-то (что неудивительно) и поймал сейас шайбу после вбрасывания в нашей зоне

13'

Шведы чуть не забили. Но не удалось им протолкнуть шайбу в ворота

12'

С точки зрения реакции на болельщиков в Ярославле было интереснее и эмоциональнее. А сейчас бурного "РОССИЯ! РОССИЯ" не слышно. 

10'

Команды играют в полных составах!

8'

Шведы побывали в нашей зоне

8'
Удаление

А теперь команды поиграют в равных составах. Рушан Рафиков удален в составе россиян. Но на две минуты всего лишь. Это вам не четырехминутное удаление!

7'

Как-то быстро прошли первые две минуты российского большинства

6'

Не получился бросок. Шайба покинула шведскую зону, россиянам придется возвращаться обратно

5'

Разместились наши в зоне соперника

4'
Удаление

О, удаление у сборной Швеции на четыре минуты! Их игрок зацепил клюшкой нашего, дело дошло до крови!

3'

У меня сейчас шею заклинит. Смотрю только направо - туда, где находятся ворота сборной Швеции. Именно в этом районе находится шайба постоянно

2'

Россияне активно играют в зоне соперника. И внешне это похоже на то, словно наши играют в большинстве. Разместились в зоне, делают несколько передач. Бросают. Но броски не проходят.

1'

Пожелаем удачи сборной России, а игрокам обеих команд - обойтись без травм!

1'

Наши не выиграли стартовое вбрасывание, но это не отменяет того факта, что матч начался! 

Команды (да и судьи тоже) вышли на лед. Это явный намек на то, что игра сейчас начнется

Красивое фото! Поэтому возьмем и перепостим сюда. Ведь это не так уж и сложно

Еще есть время до начала игры. Можно посмотреть хоккейный клип. В нем вы можете идентифицировать не только Вячеслава Фетисова, но и Анне Вески!

Чехия и Финляндия, кстати, провели на одну игру больше и сделали это как раз сегодня. Победив со счетом 3:1, Чехия и сравнялась с финнами по очкам

Сейчас сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура, в ее активе 16 очков. По 11 очков и Чехии и Финляндии. 7 баллов набрала Швеция

Состав сборной России!

В четверг российские хоккеисты в вынесенном в Ярославль матче победили Финляндию - 3:2. Наши вели со счетом 2:1, но за восемь секунд до окончания третьего периода позволили сопернику отыграться. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов наши и победили. Автор решающего броска - Дмитрий Кагарлицкий (на фото).

Начало игры, которая пройдет в Стокгольме, - 17:30 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура шведского этапа Еврохоккейтура. Сборная России играет со Швецией!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

Теги: хоккей, Еврохоккейтур

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