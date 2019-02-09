Швеция - Россия. Онлайн

Россияне лидируют в общем зачете Еврохоккейтура
А вот и перерыв! До встречи во втором периоде, товарищи!
Последние 60 секунд периода пошли
Обменялись атаками соперники
Какая-то вялотекущая игра сейчас идет(
Ворота сборной России сегодня защищает Игорь Бобков. Он-то (что неудивительно) и поймал сейас шайбу после вбрасывания в нашей зоне
Шведы чуть не забили. Но не удалось им протолкнуть шайбу в ворота
С точки зрения реакции на болельщиков в Ярославле было интереснее и эмоциональнее. А сейчас бурного "РОССИЯ! РОССИЯ" не слышно.
Команды играют в полных составах!
Шведы побывали в нашей зоне
А теперь команды поиграют в равных составах. Рушан Рафиков удален в составе россиян. Но на две минуты всего лишь. Это вам не четырехминутное удаление!
Как-то быстро прошли первые две минуты российского большинства
Не получился бросок. Шайба покинула шведскую зону, россиянам придется возвращаться обратно
Разместились наши в зоне соперника
О, удаление у сборной Швеции на четыре минуты! Их игрок зацепил клюшкой нашего, дело дошло до крови!
У меня сейчас шею заклинит. Смотрю только направо - туда, где находятся ворота сборной Швеции. Именно в этом районе находится шайба постоянно
Россияне активно играют в зоне соперника. И внешне это похоже на то, словно наши играют в большинстве. Разместились в зоне, делают несколько передач. Бросают. Но броски не проходят.
Пожелаем удачи сборной России, а игрокам обеих команд - обойтись без травм!
Наши не выиграли стартовое вбрасывание, но это не отменяет того факта, что матч начался!
Команды (да и судьи тоже) вышли на лед. Это явный намек на то, что игра сейчас начнется
Красивое фото! Поэтому возьмем и перепостим сюда. Ведь это не так уж и сложно
Так, как на фото, будет уже после игры. Сначала - матч!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 9, 2019
Перемещаемся в Стокгольм вместе со сборной России и продолжаем болеть!
🏆 Шведские хоккейные игры
🥅 🇸🇪 Швеция - Россия 🇷🇺
⏰ 17:30
📺 Матч ТВ pic.twitter.com/rlvG6SdvF8
Еще есть время до начала игры. Можно посмотреть хоккейный клип. В нем вы можете идентифицировать не только Вячеслава Фетисова, но и Анне Вески!
Чехия и Финляндия, кстати, провели на одну игру больше и сделали это как раз сегодня. Победив со счетом 3:1, Чехия и сравнялась с финнами по очкам
Сейчас сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура, в ее активе 16 очков. По 11 очков и Чехии и Финляндии. 7 баллов набрала Швеция
Состав сборной России!
Изучаем состав на матч!— Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2019
Шведские хоккейные игры, 🇸🇪 VS 🇷🇺
Стартовое вбрасывание в 17:30 pic.twitter.com/HTZLDcjQLx
В четверг российские хоккеисты в вынесенном в Ярославль матче победили Финляндию - 3:2. Наши вели со счетом 2:1, но за восемь секунд до окончания третьего периода позволили сопернику отыграться. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов наши и победили. Автор решающего броска - Дмитрий Кагарлицкий (на фото).
Начало игры, которая пройдет в Стокгольме, - 17:30 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура шведского этапа Еврохоккейтура. Сборная России играет со Швецией!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!