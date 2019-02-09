Швеция - Россия. Онлайн

В четверг российские хоккеисты в вынесенном в Ярославль матче победили Финляндию - 3:2. Наши вели со счетом 2:1, но за восемь секунд до окончания третьего периода позволили сопернику отыграться. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов наши и победили. Автор решающего броска - Дмитрий Кагарлицкий (на фото).