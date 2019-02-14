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Спорт КХЛ-2018/19

"Адмирал" выиграл у "Салавата Юлаева" в матче КХЛ

"Амур" взял верх над "Авангардом"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты владивостокского "Адмирала" добились победы над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу "Адмирала".

В параллельно шедшем матче хабаровский "Амур" на своем льду нанес поражение омскому "Авангарду" – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Все эти команды представляют Восточную конференцию КХЛ и располагаются в ее турнирной таблице на следующих позициях: 3-е место. "Авангард" (79 очков), 6."Салават Юлаев" (69), 12."Адмирал" (45), 13."Амур" (43).

"Авангард" и "Салават Юлаев" ранее обеспечили себе выход в плей-офф", "Адмирал" и "Амур" лишились на это шансов.

Теги: хоккей, КХЛ
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