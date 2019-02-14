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Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников переведен на должность руководителя программы подготовки национальной команды к чемпионату мира-2022.

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"Всероссийская федерация волейбола предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022. Шляпников ответил согласием", - заявил глава федерации Станислав Шевченко, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Шляпников займется организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола, которая включит в себя множество аспектов подготовки, как на молодежном уровне, так и на уровне взрослых, профессиональных команд", - сказал Шевченко.

Решение было принято на заседании президиума федерации в четверг.

По словам Шевченко, президиум поручил Экспертному совету федерации предоставить до 1 марта список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной команды России.

Шляпников возглавил сборную России в феврале 2017 года, в этом же году привел ее к золоту чемпионата Европы.

Теги: волейбол

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