Россиянин Кучеров вновь признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего клуба "Тампа-Бэй" Никиту Кучерова лучшим игроком дня, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Далласа" он провел один гол и сделал три результативные передачи, благодаря чему "Тампа-Бэй" одержала победу со счетом 6:0.

Еще один россиянин, нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан третьей звездой дня. Он забросил две шайбы в матче против "Аризоны", а "Сент-Луис" выиграл со счетом 4:0.

Второй звездой признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, набравший 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка в игре с "Нью-Джерси". Этот матч "Чикаго" выиграл со счетом 5:2.

Никита Кучеров в нынешнем сезоне неоднократно признается лучшим хоккеистом по итогам игрового дня. В последний раз это было 13 февраля, когда он набрал 4 (1+3) очка в матче с "Калгари".