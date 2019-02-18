НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком недели

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Кучеров в трех матчах по системе "гол+пас" набрал 10 (3+7) очков. Его команда лидирует в регулярном чемпионате НХЛ.

Другой форвард сборной России Владимир Тарасенко, выступающий за "Сент-Луис", стал второй звездой - 10 (4+6) баллов в четырех играх. "Сент-Луис" в последней встрече с "Миннесотой" одержал 10-ю победу подряд.

Наконец, замкнул тройку канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, набравший 10 (2+8) очков в четыре матчах.