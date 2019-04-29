Федерация самбо осудила драку самбисток на турнире во Владивостоке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Международной федерации самбо (FIAS) изучит обстоятельства массовой драки самбистов на международном турнире "Мемориал Потапова" 27 апреля во Владивостоке, заявил президент FIAS Василий Шестаков.

"Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире "Мемориал Потапова", не может иметь оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путем диалога", - приводит слова Шестакова пресс-служба FIAS.

По его словам, произошедшее во Владивостоке рассмотрят на заседании Исполнительного комитета FIAS после получения материалов от Дисциплинарной комиссии FIAS и их всестороннего изучения. "Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим. Мы должны сделать все, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем", - добавил Шестаков.

Драка на трибунах

Международный турнир по самбо среди мужчин и женщин категории А "Мемориал Юрия Потапова" состоялся на острове Русский, в корпусе Дальневосточного федерального университета. В турнире принимали участие около 200 ведущих самбистов из 20 регионов России, а также из стран Европы и Азии.

Как сообщали ранее СМИ, массовая драка произошла 27 апреля после боя за бронзовую медаль среди женщин до 56 килограммов, в котором Юлия Литвинцева одержала победу над Ольгой Вициной. Между ними после поединка произошел конфликт, перешедший в драку с участием еще нескольких человек с трибун.

В результате Литвинцеву увезли в больницу с сотрясением головного мозга и открытым переломом носа.

Спортсменок отстранили от соревнований, кроме того, им грозит дисквалификация по решению Международной федерации самбо.