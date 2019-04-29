Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Чехии по футболу Йосеф Шурал скончался в результате ДТП, сообщает пресс-служба турецкого "Аланьяспора", цвета которого он защищал на клубном уровне.

Сообщается, что микроавтобус с футболистами, возвращаясь после выездного матча против "Кайсериспора", попал в аварию. Повреждения получили семь футболистов команды, один из которых, Шурал, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице в Аланье.

Матч "Кайсериспор" – "Аланьяспор" прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:1. Шурал попал в заявку на игру, однако на поле так и не вышел. В чемпионате Турции "Аланьяспор" занимает пятое место.

28-летний футболист выступал в турецком клубе с нынешнего года, до этого играл в чешских "Зброевке", "Словане" и "Спарте". В матчах за сборную Чехии был задействован с 2013 года, в ее составе, в частности, сыграл на Евро-2016.