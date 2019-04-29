Назван состав сборной РФ по биатлону для подготовки к сезону-2019/20
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону, сообщает пресс-служба СБР.
В состав сборных команд включены:
Мужчины. Основная команда - Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
Резервная команда - Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.
Женщины. Основная команда - Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.
Резервная команда - Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.
Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае.