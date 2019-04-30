ФХР назвала имя капитана сборной России по хоккею

Игрок сборной России Илья Ковальчук Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР)

Его ассистентами стали Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон") и Сергей Плотников (СКА).

⚡️ Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты — Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019

В настоящее время сборная России готовится к Чешским играм, заключительному этапу Еврохоккейтура. Он пройдет с 1 по 5 мая. Россияне в общем зачете лидируют, набрав 19 очков. На шесть баллов от них отстает ближайший преследователь в лице Финляндии.

🏒А уже завтра национальная сборная стартует на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.



Всего сыграем три матча, и вот наше расписание👇🏻#снамироссия pic.twitter.com/uUSMOPRjZF — Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019

После этого сборная России выступит на чемпионате мира в Словакии. ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая.

Между тем, как сообщила пресс-служба ФХР, ряд игроков, включая Овечкина, присоединятся к сборной 2 мая.