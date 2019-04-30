ФХР назвала имя капитана сборной России по хоккею
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР)
Его ассистентами стали Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон") и Сергей Плотников (СКА).
⚡️ Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты— Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019
В настоящее время сборная России готовится к Чешским играм, заключительному этапу Еврохоккейтура. Он пройдет с 1 по 5 мая. Россияне в общем зачете лидируют, набрав 19 очков. На шесть баллов от них отстает ближайший преследователь в лице Финляндии.
🏒А уже завтра национальная сборная стартует на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.— Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019
Всего сыграем три матча, и вот наше расписание👇🏻#снамироссия pic.twitter.com/uUSMOPRjZF
После этого сборная России выступит на чемпионате мира в Словакии. ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая.
Между тем, как сообщила пресс-служба ФХР, ряд игроков, включая Овечкина, присоединятся к сборной 2 мая.
По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды - защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов - присоединятся к команде 2 мая в Брно— Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019