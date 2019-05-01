Денису Лебедеву восстановили статус суперчемпиона мира по версии WBA

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса".

Ранее россиянин являлся чемпионом WBA "в отпуске" и готовился к бою с обладателем титула WBA Super украинцем Александром Усиком, но последний намерен продолжить свою карьеру в супертяжелом весе и поэтому отказался от чемпионского пояса и назначенной WBA обязательной защиты титула против Лебедева.

После отказа Усика от чемпионского пояса менеджер Вадим Корнилов сообщил, что Лебедев скорее всего будет восстановлен в статусе чемпиона мира и может провести защиту своего титула WBA Super летом 2019 года. Отмечается, что поединок может стать последним в профессиональной карьере 39-летнего россиянина.

В ноябре прошлого года Денис Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном.

На счету 39-летнего Лебедева теперь 32 победы (23 – нокаутом) в 35 поединках.