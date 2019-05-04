Российская теннисистка Кузнецова стартовала с победы в Мадриде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова в субботу одолела теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко в первом круге соревнований в Мадриде - Mutua Madrid Open-2019.

Результат противостояния - 7:5, 6:4. Следующей соперницей Кузнецовой станет победительница матча между бельгийкой Элисон ван Эйтванк и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Кроме этого, ранее в субботу россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 1:6.

Призовой фонд турнира в Испании, относящегося к категории WTA Premier Mandatory, составляет $ 7 млн 021 тыс. 128.