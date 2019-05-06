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ХК "Спартак" продлил соглашение с лучшим бомбардиром последних сезонов Хохлачевым

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" продлил соглашение с нападающим Александром Хохлачевым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в понедельник.

"Лучший бомбардир красно-белых двух последних сезонов Александр Хохлачёв продолжит играть за "Спартак". Новый контракт нападающего рассчитан до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 60 матчах, в которых набрал 38 (18+18) очков. Предстоящий сезон для воспитанника спартаковской школы станет четвертым в родном клубе. За "Спартак" Хохлачев набрал 96 очков и на данный момент он является четвертым бомбардиром команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после Штефана Ружички (177), Бранко Радивоевича (162) и Лукаша Радила (103).

Кроме того, "Спартак" заключил контракт с 25-летним нападающим Ильей Аркановым, который также является воспитанником клуба. В КХЛ он выступал за новокузнецкий "Металлург", "Автомобилист", "Медвешчак" и "Нефтехимик". В лиге форвард провел 202 матча, в которых набрал 27 (14+13) очков.

Спартак Александр Хохлачев

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