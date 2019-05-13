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Массимо Каррере предложили возглавить иранский "Эстегляль"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера стал кандидатом на пост наставника иранского "Эстегляля", сообщает в понедельник агентство "Тасним".

Должность стала вакантной после увольнения немца Винфрида Шефера в конце апреля.

О реакции Карреры на предложение поработать в команде "Эстегляль" не сообщается.

Сейчас, за тур до финиша чемпионата Ирана "Эстегляль" занимает третье место в турнирной таблице и еще может занять второе.

Массимо Каррера пришел в "Спартак" перед стартом сезона-2016/17 в качестве тренера по работе с защитниками. В начале чемпионата был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев, чей пост занял Каррера и привел "Спартак" к золоту чемпионата Италии.

Работе Карреры в "Спартаке" предшествовала деятельность в тренерском штабе туринского "Ювентуса" и сборной Италии.

Из "Спартака" Каррера был уволен в октябре 2018 года, с тех пор ни в одном клубе он не работал.

футбол Массимо Каррера

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