Гран-при Голландии вернется в "Формулу-1" в 2020 году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Формула-1" возвращается в Голландию, этап чемпионата мира в 2020 году снова будет проходить на трассе в Зандворте недалеко от Амстердама, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

"Мы рады объявить, что "Формула-1" возвращает гонку в Голландии, на трассе Зандвоорт. С самого начала нашей работы в "Формуле-1" мы говорили, что хотим проводить гонки на новых площадках, уважая при этом исторические корни этого вида спорта в Европе. Поэтому в следующем сезоне у нас будет совершенно новая уличная гонка, которая пройдет во вьетнамской столице Ханое, а также возвращение в Зандвоорт после 35 лет отсутствия", - заявил председатель и исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Я рад, что Зандворт станет частью календаря чемпионата мира в 2020 году, благодарен "Формуле-1" за проделанную работу, которая вернула автоспорт в Голландию. Это трасса с длинной и впечатляющей историей соревнований. Сейчас требуется провести большую подготовку, привести трассу в соответствие с требуемыми стандартами безопасности для проведения гонки Формулы 1, мы будем работать над этим", - отметил президент FIA Жан Тодт.

Контракт о проведении этапа "Королевских гонок" в Голландии подписан на три года.Титульным спонсором голландского этапа станет компания Heineken. Трасса и инфраструктура будут изменены, чтобы соответствовать стандартам, установленным FIA.

Впервые трасса в Зандворте приняла этап "Формулы 1" в 1952 году. Последний заезд Гран-при состоялся на этой трассе в 1985 году.