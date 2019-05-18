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ЦСКА обыграл "Ахмат" в 29-м туре премьер-лиги

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

Единственный гол на 64-й минуте с пенальти забил лучший бомбардир чемпионата России Федор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набирает 48 очков и поднимается на четвёртое место в общем зачете. У "Ахмата" остается 39 очков, и это восьмое место.

футбол ЦСКА Ахмат

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