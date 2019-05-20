Игрок Футбольной национальной лиги уличен в допинге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило запрещенное вещество в допинг-пробе футболиста, выступающего в одном из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз получил от РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА", - говорится в сообщении.

Ранее РФС на четыре года дисквалифицировал защитника Ивана Ершова за нарушение антидопинговых правил. Ершов выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий по значимости дивизион в российском футболе)