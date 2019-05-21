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Чехия догнала Россию на ЧМ по хоккею, победив Швейцарию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение национальной команде Швейцарии в седьмом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) в пользу чешских хоккеистов.

Теперь у сборной Чехии 18 очков, она занимает второе место в группе В. На первом месте находится команда России, у которой столько же баллов. Россияне находятся выше за счет победы в очном противостоянии.

В 21:15 мск во вторник начнется матч сборной России против Швеции, у которой 15 баллов. Для того, чтобы сохранить первое место, команде Ильи Воробьева нужно как минимум удержать ничью в основное время: тогда Россия заработает 1 балл, а Швеция – 2. В случае победы Швеции в основное время, по 18 очков будут иметь она, Россия и Чехия. Высшее место из них займет команда, у которой лучшие показатели по разнице заброшенных-пропущенных шайб (сейчас у России 29:3, у Чехии 39:14, у Швеции 37:14), по числу голов и, в случае необходимости, - по ряду других критериев. Шведам, чтобы сместить Россию с первого места, нужно побеждать ее в основное время с разницей в 11 голов.

Между тем, все эти три команды, а также Швейцария уже обеспечили себе место в четвертьфинале.

хоккей ЧМ по хоккею

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