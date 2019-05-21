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Германия победила Финляндию на ЧМ по хоккею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Германии нанесли поражение национальной команде Финляндии в седьмом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Кошице, - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу немецких хоккеистов.

Сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на третье место в группе А. Финляндия на первом месте – 16 очков.

В четверку лучших, также обеспечивших выход в плей-офф, входят Канада (15) и США (14), которые во вторник сыграют друг с другом.

хоккей ЧМ по хоккею

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