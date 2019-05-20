Италия победила Австрию в битве аутсайдеров ЧМ и сохранила место в элите

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сборная Италии по хоккею по буллитам победила национальную команду Австрии в шестом туре чемпионата мира в Словакии.

Основное время встречи, прошедшей в Братиславе, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. Результат игры – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Италии.

К очном противостоянию ни одна из этих команд не набрала ни одного очка, в этой встрече аутсайдеров группы В определялась сборная-неудачница, которая займет последнюю, восьмую, строчку и лишится места в элитном дивизионе. Ею стала Австрия (1 очко), а Италия финишировала на седьмом месте (2).

В группе В лидирует Россия, на счету которой 18 очков. Она уже обеспечила себе место в плей-офф, равно как и Чехия (15), Швеция (15) и Швейцария (12). Остальные команды – Латвия, Норвегия, Италия и Австрия – выбыли их борьбы за медали.

Во вторник завершается программа группового этапа. Сборная России сыграет с действующим чемпионом мира, Швецией. Начало матча – 21:15 мск.