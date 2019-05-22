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Канадский экс-игрок НХЛ перешел в екатеринбургский "Автомобилист"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Состав екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил центральный нападающий Питер Холланд, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

"Односторонний контракт рассчитан на два года", - говорится в сообщении.

Холланд ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Анахайма", "Торонто", "Аризоны" и "Ренджерс", кроме этого, он играл в Американской хоккейной лиге за "Сиракузы", "Хартфорд" и "Рокфорд". В НХЛ 28-летний канадец всего сыграл 266 матчей, в которых набрал 85 (36+49 по системе "гол+пас") очков.

В сезоне-2018/19 "Автомобилист" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина

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