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ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ
Баскетболист ЦСКА Дэниел Хэкетт в третьем матче финальной серии
Фото: ТАСС, Михаил Александров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА выиграл у подмосковных "Химок" финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Третий матч серии прошел в Химках и завершился победой ЦСКА со счетом 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейского клуба.

Таким образом, ЦСКА выиграл турнир восьмой раз подряд. Всего на его счету в Единой лиге ВТБ 10 триумфов.

Турнир был создан в 2008 году. Команде ЦСКА лишь один раз не удалось его выиграть: в финале Единой лиги ВТБ-2010/11 москвичи уступили "Химкам".

В нынешнем году ЦСКА ранее выиграл главный клубный турнир континента – Евролигу.

баскетбол Единая лига ВТБ

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