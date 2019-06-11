ФК "Зенит" сыграет с "Црвеной Звездой" на сборе в Австрии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" определился с соперниками по двум заключительным матчам по тренировочным сборам в Австрии.

"29 июня команда Сергея Семака проведет в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй - с белградской "Црвеной Звездой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Кроме того, в рамках этих же сборов 21 июня сине-бело-голубые сыграют с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го - с болгарским "Левски", - напоминает клуб.

Тренировочный сбор "Зенита" в Австрии пройдет с 18 по 29 июня. Первым матч нового сезона он проведет 6 июля в Москве против московского "Локомотива" – за Суперкубок России. В этом матче "Зенит" сыграет в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" – в качестве обладателя Кубка России.