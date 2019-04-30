Лионелю Месси вручат Крест Святого Георгия

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Капитан испанского ФК "Барселона" аргентинец Лионель Месси получит награду правительства Каталонии, Крест Сант-Жорди - Крест Святого Георгия, сообщает пресс-служба клуба.

Награда ежегодно вручается с 1981 года за заслуги в защите идентичности Каталонии.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, он рекордсмен клуба по числу титулов в его истории – 34. Он – лучший бомбардир в истории команды, 598 голов.

Кроме того, Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту мира по итогам года.

Вместе с "Барселоной" Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 8 – Суперкубок Испании, 6 – Кубок Испании, 4 – Лигу чемпионов УЕФА, по 3 – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.