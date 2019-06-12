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МОК лишил серебра ОИ-2012 литовского гребца Шуклина из-за допинга

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет выявил нарушение антидопинговых правил во время летней Олимпиады 2012 года со стороны литовского гребца на каноэ Евгения Шуклина, сообщает в среду пресс-служба МОК.

В пробе, взятой во время Игр в Лондоне, у литовца был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Литовский гребец был лишен серебряной медали, завоеванной им на дистанции 200 метров, таким образом, награда должна перейти россиянину Ивану Штылю, который завоевал в Лондоне бронзу.

МОК ОИ-2012 Олимпиада гребля Евгений Шуклин Иван Штыль Литва Россия

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