МОК лишил серебра ОИ-2012 литовского гребца Шуклина из-за допинга
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет выявил нарушение антидопинговых правил во время летней Олимпиады 2012 года со стороны литовского гребца на каноэ Евгения Шуклина, сообщает в среду пресс-служба МОК.
В пробе, взятой во время Игр в Лондоне, у литовца был обнаружен запрещенный препарат туринабол.
Литовский гребец был лишен серебряной медали, завоеванной им на дистанции 200 метров, таким образом, награда должна перейти россиянину Ивану Штылю, который завоевал в Лондоне бронзу.