Жену экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова нашли убитой

В убийстве подозревается сын голкипера

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Супруга бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова найдена убитой в Ленинградской области.

"13 июня 2019 года в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в доме нашли 18-летнего юношу, он госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии.

Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, осмотр продолжается. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, жену вратаря ХК СКА и сборной России по хоккею нашли под Петербургом с перерезанным горлом. Нападение на нее, предположительно, совершил 18-летний сын Максим, вратарь СКА-1946.

Соколов-старший выступал в российских клубах - в частности, петербургском СКА, омском "Авангарде", челябинском "Тракторе". В составе сборной России он по одному разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

СКА-1946 - молодежная команда клуба КХЛ СКА. На сайте команды Соколов-старший фигурирует в качестве старшего тренера.