Поиск

Жену экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова нашли убитой

В убийстве подозревается сын голкипера

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Супруга бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова найдена убитой в Ленинградской области.

"13 июня 2019 года в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в доме нашли 18-летнего юношу, он госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии.

Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, осмотр продолжается. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, жену вратаря ХК СКА и сборной России по хоккею нашли под Петербургом с перерезанным горлом. Нападение на нее, предположительно, совершил 18-летний сын Максим, вратарь СКА-1946.

Соколов-старший выступал в российских клубах - в частности, петербургском СКА, омском "Авангарде", челябинском "Тракторе". В составе сборной России он по одному разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

СКА-1946 - молодежная команда клуба КХЛ СКА. На сайте команды Соколов-старший фигурирует в качестве старшего тренера.

хоккей Ленинградская область

Новости по теме

Новости

Глава ОКР назвал возможные сроки восстановления членства ВФЛА в ИААФ

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Приговор Кокорину и Мамаеву оставлен в силе

Приговор Кокорину и Мамаеву оставлен в силе

"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

Вратаря сборной РФ по футболу Лунёва задержали за хулиганство в аэропорту

Вратаря сборной РФ по футболу Лунёва задержали за хулиганство в аэропорту

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

Россия победила Кипр в отборочном матче Евро-2020

Россия победила Кипр в отборочном матче Евро-2020

Россия - Кипр. Онлайн

Россия - Кипр. Онлайн

Назван состав сборной России по футболу на игру с Кипром

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');