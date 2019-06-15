Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале соревнования, прошедшего в Польше, украинские футболисты со счетом 3:1 победили сверстников из команды Южной Кореи.

Украина первой из стран СНГ выиграла чемпионат мира по футболу в этой возрастной категории. Чаще всех победителем турнира становилась Аргентина – 6 раз. На втором месте по этому показателю Бразилия – 5 титулов.

Впервые турнир прошел в 1977 году в Тунисе, его победителем стала сборная СССР.