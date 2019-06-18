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Двукратный триумфатор Евролиги в составе ЦСКА Де Коло покинул клуб

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе из команды француза Нандо Де Коло.

"По истечении срока контракта нашу команду покидает защитник Нандо Де Коло", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Французский баскетболист перешел в ЦСКА в 2014 году из "Торонто" - "в ранге молодого игрока, засидевшегося в резерве команд НБА".

"За пять лет Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, грозу любого соперника, неудержимого снайпера и лидера. В красно-синей форме Нандо добился невероятных командных и индивидуальных успехов", подчеркивается в сообщении.

"Особенно впечатляющую коллекцию Де Коло собрал в 2016-м, став MVP сезона и "Финала четырех" Евролиги, лучшим бомбардиром Евролиги, MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ (этот титул он выигрывал трижды). Кроме того, защитник с большим отрывом лидирует по количеству званий лучшего игрока тура Евролиги – его он получал 15 раз, - говорится в сообщении.

В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча (186 в старте), его средние показатели – 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трехочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

"Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели", - уверяет баскетболист.

"Здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА – лучший клуб на континенте. Я был по-настоящему горд защищать его цвета", - отметил он.

баскетбол БК ЦСКА

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