Шведский хоккеист Херсли перешел в "Спартак", завершив карьеру в СКА

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Московский ХК "Спартак" подписал контракт со шведским защитником Патриком Херсли, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

Контракт с 32-летним шведским защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Последние три сезона игрок выступал в составе петербургского СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2017 году.

Также защитник выступал в КХЛ за "Сибирь" и "Локомотив", он провел в Лиге 279 матчей, в которых набрал 164 (63+101 по системе "гол+пас") очка при показателе полезности "+77".