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Названы лучшие игроки КХЛ-2018/19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вручение официальных призов и наград Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/2019 состоялось в подмосковной Барвихе во вторник.

СпортЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка ГагаринаЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка ГагаринаЧитать подробнее

Приз имени Всеволода Боброва самой результативной команде, забросившей наибольшее количество шайб в матчах КХЛ, достался петербургскому СКА, на счету которого 250 шайб.

Приз лучшему снайперу, забросившему наибольшее количество шайб, достался Кириллу Капризову (ЦСКА), он огорчил вратарей соперников 30 раз.

Приз лучшему бомбардиру - хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, вручен Никите Гусеву из СКА (82 очка).

Лучшим защитником стал Даррен Диц из астанинского "Барыса".

Лучшим вратарем стал Юха Метсола из "Салавата Юлаева".

СпортКирилл Капризов: с амбициями играть в НХЛ у меня все хорошоКирилл Капризов: с амбициями играть в НХЛ у меня все хорошоЧитать подробнее

Приз имени Алексея Черепанова как лучшему новичку был вручен Илье Коновалову из ярославского "Локомотива".

Приз MVP ПЛЕЙ-ОФФ достался Илье Сорокину (ЦСКА)

В состав символической сборной сезона вошли: Метсола (вратарь), Никита Нестеров (ЦСКА) и Диц (оба - защитники), Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард") (все - нападающие).

Лучшим тренером стал Игорь Никитин (ЦСКА).

Лучшей хоккеисткой стала Анна Пругова ("Агидель").

Кубок континента имени Виктора Тихонова получил столичный ЦСКА как победитель регулярного чемпионата.

Лучшим руководителем хоккейного клуба стал Игорь Исмантович (ЦСКА).

Лучшим судья чемпионата - Алексей Раводин, а лучшим линейный судья - Глеб Лазарев.

СпортКХЛ опубликовала видео топ-10 голов регулярного сезонаЧитать подробнее

Кубок победителя конференции "Запад" получил московский ЦСКА.

Кубок победителя конференции "Восток" достался омскому "Авангарду".

Приз "За верность хоккею" лучшему нападающему-ветерану был отдан Александру Попову (ЦСКА).

Приз "Бесценной лиги" как "Бесценному игроку" достался Капризову, а "Бесценным болельщиком" стала Софья Морозова.

хоккей КХЛ

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