ФК "Урал" подписал контракт с польским защитником

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Защитник польского футбольного клуба "Медзь" Рафал Аугустыняк перешел в екатеринбургский "Урал".

Как сообщает пресс-служба "Урала", 25-летний футболист уже присоединился к команде на сборе в Словении.

"Для меня переход из польского чемпионата в Российскую премьер-лигу является шагом вперед. Я счастлив, что оказался в "Урале"! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город", - приводятся слова Аугустыняка.

Футболист дебютировал в высшей лиге чемпионата Польши в составе клуба "Видзев" в сезоне-2013/14. также выступал в клубах "Ягеллония", "Погонь" и "Вигры". В 2017 году Аугустыняк перешел в "Медзь", где провел два сезона, будучи игроком стартового состава и одним из лидеров команды.