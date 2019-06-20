"Рубин" подписал контракт экс-футболистом "Локомотива" Виталием Денисовым

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Состав казанского "Рубина" пополнил 32-летний защитник Виталий Денисов, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Соглашение рассчитано на сезон-2019/20. За "Рубин" 32-летний Денисов будет выступать под номером "29".

Денисов ранее выступал за украинский "Днепр", а также московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России в 2018 году и три раза выигрывал Кубок России (2005, 2015, 2017).

С 2006 года Денисов защищает цвета сборной Узбекистана.