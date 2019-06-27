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Вадим Шипачев продлил контракт с московским ХК "Динамо"

Вадим Шипачев продлил контракт с московским ХК "Динамо"
Игрок "Динамо" Вадим Шипачев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании нового контракта с нападающим Вадимом Шипачевым.

"Один из лучших центрфорвардов России продлил соглашение с московским "Динамо" до 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В заявлении напоминается, что "предыдущий сезон для Вадима Шипачева был первым в составе бело-голубых".

"Мастеровитый центрфорвард провел его на высоте, показав себя безоговорочно лучшим плеймейкером команды", - подчеркивается в тексте сообщения.

В 72 матчах за "Динамо" Вадим набрал 76 (21+55 по системе "гол+пас") очков, "установив новый клубный рекорд результативности". Он стал третьим в общей гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, а в рейтинге ассистентов занял вторую строчку.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Шипачев ранее защищал цвета череповецкой "Северстали", петербургского СКА. Кроме того, в его карьере есть опыт выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас".

Шипачев является олимпийским чемпионом-2018 в составе сборной России, а также чемпионом мира (2014), серебряным призером (2015) и бронзовым призером (2016, 2017) ЧМ. В составе СКА дважды (2015, 2015) выиграл Кубок Гагарина КХЛ.

хоккей КХЛ

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